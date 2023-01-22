Двух подростков в полубессознательном состоянии и с пеной изо рта увезли в реанимацию на севере Петербурга

Сына с другом нашла жительница Приморского района, вернувшись с работы. Оба были в полубессознательном состоянии.



Скорую около пяти дня накануне в квартиру на Серебристом бульваре она, правда, вызвать не смогла, попросила соседку, стало известно «Фонтанке» 22 января. Медики увезли 16-летнего нигде не учащегося парня и его 17-летнего друга, студента Машиностроительного колледжа, в детскую больницу имени Филатова. На момент приезда бригады у парней изо рта шла пена.

В стационаре пациентам промыли желудок и поместили в реанимацию.