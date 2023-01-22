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    Пьяный мужчина с ножом пришел за добавкой в магазин на Светлановском. Пролилась кровь

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    Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники охранного предприятия вечером 21 января. Он пришел в магазин на Светлановском проспекте как покупатель, но деньги решил не тратить. Кадрами с места событий с «Фонтанкой» поделился читатель.

    читатель «Фонтанки»

    На видео двое молодых людей крутят мужчину, у которого лицо в крови. На кафельной плитке тоже виднеется лужа крови. Чуть подальше, рядом с окном-витриной валяется бытовой нож. Вскоре на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия.

    Было установлено, что в восьмом часу вечера пьяный посетитель зашел в магазин «РеалЪ» на Светлановском проспекте. С полки он взял две бутылки виски, после чего начал вести себя агрессивно и угрожать ножом.

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