Пьяный мужчина с ножом пришел за добавкой в магазин на Светлановском. Пролилась кровь

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники охранного предприятия вечером 21 января. Он пришел в магазин на Светлановском проспекте как покупатель, но деньги решил не тратить. Кадрами с места событий с «Фонтанкой» поделился читатель.
читатель «Фонтанки»
На видео двое молодых людей крутят мужчину, у которого лицо в крови. На кафельной плитке тоже виднеется лужа крови. Чуть подальше, рядом с окном-витриной валяется бытовой нож. Вскоре на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия.
Было установлено, что в восьмом часу вечера пьяный посетитель зашел в магазин «РеалЪ» на Светлановском проспекте. С полки он взял две бутылки виски, после чего начал вести себя агрессивно и угрожать ножом.