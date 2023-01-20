«Мой сын совершенно точно не дезертир». Что ждет мобилизованных и контрактников за «самовозвращение» домой

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Полиция в Петербурге разыскивает десятки оставивших свои части военных, как контрактников, так и мобилизованных. Некоторых уже нашли. Рассказываем, с какими последствиями сталкиваются беглецы и как пытаются доказать, что их поступок был не «самовольным», а «вынужденным».



Согласно 338 статье УК РФ, самовольное оставление места службы в условиях ведения боевых действий наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, по закону военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности. Но «тяжелые обстоятельства» еще надо как-то доказать.

Артур

Контрактника Артура из Петербурга 30 ноября задержали на Комендантском проспекте. 32-летний военный ушел из военной части в Ленобласти еще в ноябре. Тогда же, по данным 47news, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ. После задержания петербуржца доставили в военное следственное управление на Шпалерную улицу.

В итоге Артура отпустили под подписку о невыезде. По информации наших коллег из 47news, такую меру пресечения в Петербурге избирают всем фигурантам уголовных дел о самовольном оставлении части в Петербурге. То, что сейчас военный находится на свободе, подтверждают и его фотографии в соцсетях. Уже после Нового года мужчина опубликовал на своей странице два снимка, где он позирует около Гостиного двора и Главного штаба. Сообщение корреспондента «Фонтанки» Артур прочитал, но оставил без ответа.

Сергей

Еще одного петербуржца, Сергея, в розыск объявили несколько дней назад. В октябре 47-летнего мужчину мобилизовали и направили в воинскую часть в Ленобласти как телефониста. Спустя месяц с небольшим он сбежал, но уже 7 декабря сам пришел в Военное следственное управление по Западному военному округу с повинной. Его отпустили под подписку, а после этого Сергей пропал. Так он и оказался в розыске. Страница во «ВКонтакте» выглядит заброшенной: последние фотографии петербуржец выкладывал два с половиной года назад. В то время Сергей позиционировал себя как образцового отца и активного болельщика «Зенита».

Руслан

Из общего ряда немного выбивается история с задержанием 22-летнего контрактника Руслана, который 19 января был задержан полицией. Службу военный проходил на юге страны. В федеральный розыск по части 4 статьи 337 УК РФ Руслана объявили после того, как он не явился в часть без уважительной причины. Это произошло 23 сентября — то есть Руслан ушел со связи через два дня после объявления частичной мобилизации.



Руслана мы тоже нашли в соцсетях. Последняя публикация на его странице — репост шуточной картинки о смерти. По сюжету к лирическому герою приходит смерть с косой, а он просит о другом способе умереть. После этого костлявая спрашивает, как именно он хотел бы закончить жизнь. Следующий кадр — заголовок газеты о том, что мужчина погиб из-за слишком бурных сексуальных утех с толпой красоток. Пост этот из общего потока не выбивается: здесь же шутки про побеги из военкомата и осуждение милитаризма. Не похоже, что позиция военного связана именно с мобилизацией. Такие же публикации на странице были и три года назад.

Степан

Петербуржец Степан побывал в зоне боевых действий на Украине еще в феврале 2022 года в качестве контрактника, но затем расторг контракт досрочно. В сентябре его нашла повестка на мобилизацию и Степан стал добиваться военно-врачебной комиссии. Так он оказался на Захарьевской, куда отправляли мобилизованных на обследование. 25 ноября, отчаявшись добиться ответов на свои вопросы и обращения, Степан самовольно покинул сборный пункт. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» в декабре мужчина подчеркнул, что не скрывается и в случае чего намерен отстаивать свои права.

Сейчас Степан под следствием по статье 337, части 5. «Он находится дома, отмечается (в части) по утрам, а с понедельника ложится в стационар, — рассказала «Фонтанке» жена Степана. — Ему назначена ВВК в Военно-медицинской академии, в отделении психиатрии. У него также обнаружена наружная водянка головного мозга».

Влад

Еще один петербуржец Влад, который утверждает, что вынужденно покинул зону боевых действий, также — под уголовном делом. Причем статью ему переквалифицировали из 337-й («самовольное оставление части или места службы в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта») на 338-ю («дезертирство»).



В 2019 году Влад очень хотел служить в военно-морском флоте и даже, по словам матери, скрывал свои болезни. Его все равно не взяли — присвоили категорию Б-4 и направили водителем в войска материально-технического обеспечения.

Повестка «для уточнения данных» пришла Владу 23 сентября, на следующий день он отправился в военкомат. Как рассказывает мать, его забрали сразу же, не дав возможности показать медицинские документы и справки. Спустя три дня после отбытия из Луги Влад позвонил и сказал, что они «едут в окопы», а 26 октября уже был зоне боевых действий.



Когда связь с сыном пропала, его отец не выдержал и тоже пошел в военкомат, но как доброволец. «Он очень хотел попасть к сыну, чтобы служить вместе с ним. Писал ходатайство, чтобы его перевели к сыну или сына — к нему. Ходатайство отправили в воинскую часть в Луге, но Влада там уже не было», — вспоминает мать Влада.



9 ноября она увидела сына снова. Прибыв в Петербург, он первым делом обратился за медицинской помощью, а на следующее утро после встречи с матерью пошел в СК с повинной. В качестве причины оставления места службы в зоне боевых действий мужчина назвал тяжелые условия, нехватку боеприпасов и медицинской помощи, перебои с продовольствием, а также собственное состояние здоровья.

«Мой сын совершенно точно не дезертир, — говорит мать Влада. — Он уехал оттуда, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации, помочь тем ребятам, которые там остались. <...> Влад уезжал туда одним человеком, а вернулся — другим. У него серьезное посттравматическое расстройство, и теперь ему требуется консультация психиатра. Обострилось косоглазие, с которым мы боролись с самого детства, правый глаз «убежал». Он вроде смотрит на меня, но при этом — не на меня, а куда-то в сторону».



Дело Влада в суд еще не передано.

Николай

В процессе прохождения ВВК находится и 21-летний Николай (имя изменено). Он ушел из военной части в Ленобласти дважды, но мать все-таки добилась для него прохождения врачебной комиссии. Как она рассказала «Фонтанке», изначально Николай рассчитывал на отсрочку по болезни. Врачи подозревают у него кератоконус — это грозящее слепотой офтальмологическое заболевание, при котором истончается роговица. В части выяснилось, что «никаких медицинских освидетельствований не будет». После этого семья начала бороться за комиссию через прокуратуру и суд. Причиной обоих уходов Николая стали, по словам матери, конфликты с медиками: сначала они якобы намекнули, что он едет в зону боевых действий «ненадолго», а потом настаивали, что на отсрочку Николай рассчитывать не стоит.



В конце декабря после вызова в военный следственный отдел СК России по Западному военному округу Николая все-таки направили на ВВК. Сейчас он уже проходит врачей. Мать предполагает, что заключение будет готово в ближайшее время. С ВВК, впрочем, в Петербурге история отдельная. Как объясняют врачи, для командиров сейчас есть «только две категории: живые и мертвые». Венера Галеева, Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

