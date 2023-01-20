Монеточка* и Владимир Осечкин*: Минюст пополнил список иностранных агентов

Министерство юстиции вечером 20 января пополнило список иностранных агентов. В него добавлены 6 человек и одна организация. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.



В списке теперь значатся певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина*, блогеры Пикули (Антон Устимов)* и Вадим Харченко*, кабардинский активист Ибрагим Яганов и проект для трансгендерных людей и их близких «Т9 NSK»*.