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    Монеточка* и Владимир Осечкин*: Минюст пополнил список иностранных агентов

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    Министерство юстиции вечером 20 января пополнило список иностранных агентов. В него добавлены 6 человек и одна организация. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

    В списке теперь значатся певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина*, блогеры Пикули (Антон Устимов)* и Вадим Харченко*, кабардинский активист Ибрагим Яганов и проект для трансгендерных людей и их близких «Т9 NSK»*.

    Отмечается, что Монеточка и Осечкин получали поддержку от иностранных источников, высказывались против СВО, а сейчас находятся за рубежом.

    Ранее Монеточку объявили в розыск после суда с экс-солистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, который обвинил певицу в плагиате. Гырдымова заявила, что погасила долг по решению суда.

    *Признаны Минюстом РФ иноагентами.

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