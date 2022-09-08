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    С Монеточки спросили копеечку. Приставы ищут певицу, а она показывает, что чиста

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    Судебные приставы объявили в розыск певицу Монеточку. Основанием стала задолженность в 512 500 рублей, которая образовалась после суда, выигранного экс-солистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкины. Певец обвинив Монеточку в плагиате. Суд признал, что ее трек «Мама, я не зигую» на 70% копирует песню «Женщина, я не танцую». Иск Костюшкин подал прошлым летом. Защита Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) настаивала, что «Мама, я не зигую» (трек 2016 года) — пародия на творчество Костюшкина, а исполнялась она задолго до пришедшей к певице популярности, когда та был обычной школьницей.

    Решение по делу суд принял в апреле. С началом военной операции на Украине певица покинула Россию. Свою дочь она родила в Прибалтике. После сообщений о том, ее объявили в розыск, Монеточка показала скриншоты личного кабинета на сайте «Госуслуги», где указано, что погашена некая задолженность.

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