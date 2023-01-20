Дворцовую оставили без сердец. Показываем, как выглядит площадь после демонтажа символа побратимства Петербурга и Мариуполя

С Дворцовой площади демонтировали инсталляцию «Два сердца», установленную в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. В этом убедился фотограф «Фонтанки» 20 января.
О том, что символ единения двух городов скоро уберут, мы предупреждали несколько дней назад. В комитете по печати отмечали, что сердца не являются объектом благоустройства, а установка данной конструкции носила временный характер.
Инсталляция «Двойные сердца» появилась на Дворцовой у новогодней елки в декабре. Она не простояла и недели, как была испорчена надписями. Конструкцию частично демонтировали, отмыли и вернули на место. В середине января петербуржцы заметили, что у объекта дежурит охранник.