Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

Депутатам Государственной думы собираются показать художественный фильм «Чебурашка». Об этом 20 января в своём Telegram-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.
В записи он прикрепил текст анонса, судя по которому, организатор события — комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Оно назначено на 25 января в 17:00 в Малом зале. Перед этим планируется встреча со съёмочной группой.
В приглашении приводятся также данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. «Чебурашка», как уточняется, стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
«Семейная комедия, покорившая сердца российских любителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной думе в 2023 году», — говорится в записи.
Ранее «Фонтанка» писала, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» 15 января превысили в России