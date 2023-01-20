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    Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

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    Депутатам Государственной думы собираются показать художественный фильм «Чебурашка». Об этом 20 января в своём Telegram-канале рассказал депутат Михаил Матвеев.

    В записи он прикрепил текст анонса, судя по которому, организатор события — комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Оно назначено на 25 января в 17:00 в Малом зале. Перед этим планируется встреча со съёмочной группой.

    В приглашении приводятся также данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. «Чебурашка», как уточняется, стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

    «Семейная комедия, покорившая сердца российских любителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной думе в 2023 году», — говорится в записи.

    Ранее «Фонтанка» писала, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» 15 января превысили в России 4 млрд рублей. Продюсер фильма Алексей Троцюк рассказывал о планах снять продолжение и превратить «Чебурашку» во франшизу. Подробнее о фильме, покорившем сердца зрителей, читайте в обзоре «Фонтанки».

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