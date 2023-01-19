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    Петербургские приставы оштрафовали московских коллекторов за спам эсэмэсками и унижающие голосовые

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    Водитель из Петербурга пожаловался на столичных коллекторов, которые донимали его СМС-сообщениями и голосовыми после ДТП на каршеринге. Петербургские приставы усмотрели в этом нарушение законодательства.

    С 33-летнего петербуржца в грубой форме требовали компенсировать убытки за ДТП на арендованной машине, сообщает 19 января пресс-служба УФССП по Петербургу. В попытке развернуться мужчина выехал на встречную полосу на красный свет и попал в аварию. После этого он должен был возместить каршеринговой фирме причиненные убытки и выплатить предусмотренные договором аренды штрафы.

    В итоге мужчина задолжал оператору каршеринга более 300 тысяч рублей. Чтобы взыскать просроченную задолженность, фирма привлекла коллекторское агентство. С должником коллекторы общались в мессенджере. Вскоре тон их сообщений «изменился с информационного на уничижительный». «В голосовых сообщениях, отправленных должнику, использовались выражения, оказывающие психологическое давление и унижающие честь и достоинство мужчины. Должника вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств», — сообщают в ведомстве. Только за один месяц мужчина получил от коллекторов более 22 СМС, что является нарушением закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

    Водитель обратился с жалобой на коллекторов в ГУ ФССП России по Петербургу. Там провели проверку, которая подтвердила незаконность действий коллекторского агентства, и в отношении него составили административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В итоге компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

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