Петербургские приставы оштрафовали московских коллекторов за спам эсэмэсками и унижающие голосовые

Водитель из Петербурга пожаловался на столичных коллекторов, которые донимали его СМС-сообщениями и голосовыми после ДТП на каршеринге. Петербургские приставы усмотрели в этом нарушение законодательства.



С 33-летнего петербуржца в грубой форме требовали компенсировать убытки за ДТП на арендованной машине, сообщает 19 января пресс-служба УФССП по Петербургу. В попытке развернуться мужчина выехал на встречную полосу на красный свет и попал в аварию. После этого он должен был возместить каршеринговой фирме причиненные убытки и выплатить предусмотренные договором аренды штрафы.