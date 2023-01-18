Мальчик потерялся в окрестностях «Елизаровской». Его успокаивали женщина и росгвардейцы

Заскучавший на прогулке в родном дворе шестилетний ребёнок отправился в самостоятельное путешествие и заблудился в Невском районе Петербурга. Вернуться домой ему помогло чужое неравнодушие.



Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 18 января, накануне на улице Ольги Берггольц наряд росгвардейцев остановила женщина, державшая за руку мальчика. Сотрудникам она рассказала, что ребёнок потерялся.