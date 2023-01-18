Мальчик потерялся в окрестностях «Елизаровской». Его успокаивали женщина и росгвардейцы

Заскучавший на прогулке в родном дворе шестилетний ребёнок отправился в самостоятельное путешествие и заблудился в Невском районе Петербурга. Вернуться домой ему помогло чужое неравнодушие.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 18 января, накануне на улице Ольги Берггольц наряд росгвардейцев остановила женщина, державшая за руку мальчика. Сотрудникам она рассказала, что ребёнок потерялся.
Уроженка одной из стран Средней Азии увидела мальчика около девяти часов вечера — одного и в слезах — и не прошла мимо. Испуганный ребёнок не смог объяснить, где и с кем живёт. Сотрудники вневедомственной охраны отвезли его в 10-й отдел полиции. Как выяснилось, его уже искали.
«В это же время в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына обратилась 27-летняя гражданка, которая сообщила, что он убежал от нее во время прогулки около дома на улице Ольминского», — рассказали в ведомстве.
Петербурженка забрала шестилетнего сына из отдела.