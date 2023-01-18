Мальчик потерялся в окрестностях «Елизаровской». Его успокаивали женщина и росгвардейцы

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    Заскучавший на прогулке в родном дворе шестилетний ребёнок отправился в самостоятельное путешествие и заблудился в Невском районе Петербурга. Вернуться домой ему помогло чужое неравнодушие.

    Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 18 января, накануне на улице Ольги Берггольц наряд росгвардейцев остановила женщина, державшая за руку мальчика. Сотрудникам она рассказала, что ребёнок потерялся.

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    Уроженка одной из стран Средней Азии увидела мальчика около девяти часов вечера — одного и в слезах — и не прошла мимо. Испуганный ребёнок не смог объяснить, где и с кем живёт. Сотрудники вневедомственной охраны отвезли его в 10-й отдел полиции. Как выяснилось, его уже искали.

    «В это же время в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына обратилась 27-летняя гражданка, которая сообщила, что он убежал от нее во время прогулки около дома на улице Ольминского», — рассказали в ведомстве.

    Петербурженка забрала шестилетнего сына из отдела.

    Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

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