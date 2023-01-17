Спорт в Дубае может быть вреден. Вологодского депутата исключили из фракции «Единой России» в местном парламенте из-за фото с пробежки

Вологодского депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единой России» в Заксобрании области. Об этом 17 января рассказали в группе председателя местного парламента Андрея Луценко во «ВКонтакте».



«Теперь фракция в Законодательном собрании состоит из 23 человек. На ближайшей сессии ЗСО мы официально уведомим об этом коллег-депутатов», — написали в посте.



Кроме того, парламент «инициировал процедуру освобождения» Долженко от должности зампредседателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Об этих планах ранее сообщала «Единая Россия».

