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    Спорт в Дубае может быть вреден. Вологодского депутата исключили из фракции «Единой России» в местном парламенте из-за фото с пробежки

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    7 комментариев

    Вологодского депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единой России» в Заксобрании области. Об этом 17 января рассказали в группе председателя местного парламента Андрея Луценко во «ВКонтакте».

    «Теперь фракция в Законодательном собрании состоит из 23 человек. На ближайшей сессии ЗСО мы официально уведомим об этом коллег-депутатов», — написали в посте.

    Кроме того, парламент «инициировал процедуру освобождения» Долженко от должности зампредседателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Об этих планах ранее сообщала «Единая Россия».

    Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее, в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты партии показали себя «неадекватно». Он пообещал, что Долженко лишат партбилета. Тот в свою очередь заметил, что в партии не состоит. При этом он входил во фракцию единороссов в местном парламенте.

    6 января Долженко опубликовал фото, где похвастался отдыхом в Дубае.

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    Комментарии 7

    Рострелли17 Янв 2023 в 21:21
    нееее, ну так не честно! А за ради чего тогда в депутаты идти, если за бугор нельзя, понты колотить тоже?

    Чо теперь в Геленджик штоле ездить кутить? Как все нищеброды?
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