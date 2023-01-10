Дискредитировал партию. В «Единой России» придумали, как наказать депутата из-за фото в Дубае

Депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России» после фотографии с пробежки в Дубае. Об этом 10 января сообщили в официальном телеграм-канале партии.
Президиум Генсовета ЕР решил, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Исключение из сторонников — не все санкции, которые ждут Долженко.
Фракция «Единой России» в вологодском парламенте должна также исключить депутата из своего состава и инициировать решение об освобождении Долженко от поста зампредседателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.
Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее, в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты партии показали себя «неадекватно». Он сообщил, что Долженко лишат партбилета. Тот, в свою очередь, заметил, что в партии не состоит (как говорится на сайте вологодского Заксобрания, Долженко входит во фракцию «Единой России» в парламенте).