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    Дискредитировал партию. В «Единой России» придумали, как наказать депутата из-за фото в Дубае

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    Депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России» после фотографии с пробежки в Дубае. Об этом 10 января сообщили в официальном телеграм-канале партии.

    Президиум Генсовета ЕР решил, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Исключение из сторонников — не все санкции, которые ждут Долженко.

    Фракция «Единой России» в вологодском парламенте должна также исключить депутата из своего состава и инициировать решение об освобождении Долженко от поста зампредседателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

    Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее, в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты партии показали себя «неадекватно». Он сообщил, что Долженко лишат партбилета. Тот, в свою очередь, заметил, что в партии не состоит (как говорится на сайте вологодского Заксобрания, Долженко входит во фракцию «Единой России» в парламенте).

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