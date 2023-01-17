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    Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале, доставили в Катманду

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    Тела всех иностранцев, погибших в авиакатастрофе в Непале, в том числе четырёх россиян, доставили во вторник в столицу Катманду. Об этом 17 января сообщает ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Непале Алексея Новикова.

    В городе займутся окончательным опознанием и оформлением всех необходимых юридических документов. По словам собеседника агентства, посольство находится в постоянном контакте с семьями погибших россиян и с непальскими властями.

    Уже 17 января в Непал должен прибыть официальный представитель погибшей российской семьи из трёх человек.

    На борту авиалайнера была российская семья из трёх человек: Виктория Алтунина, её супруг Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Там же скончалась россиянка Елена Бандуро. Сейчас, по словам Новикова, посольство прорабатывает варианты отправки тел погибших на родину.

    Напомним, накануне пресс-служба СКР сообщила, что после гибели четырёх россиян при крушении самолёта в Непале было возбуждено уголовное дело. Ведомство, как отмечалось, взаимодействует с МИД России. Всего на борту воздушного судна находились 72 человека. Все они скончались.

    Турбовинтовой самолёт ATR 72 потерпел крушение 15 января между старым и новым аэропортами города Покхара. Одна из версий случившегося — техническая неисправность. На борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Известно, что среди погибших — четверо россиян, 53 непальца, пятеро индийцев, два гражданина Кореи и по одному — Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.

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