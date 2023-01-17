Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале, доставили в Катманду

Тела всех иностранцев, погибших в авиакатастрофе в Непале, в том числе четырёх россиян, доставили во вторник в столицу Катманду. Об этом 17 января сообщает ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Непале Алексея Новикова.



В городе займутся окончательным опознанием и оформлением всех необходимых юридических документов. По словам собеседника агентства, посольство находится в постоянном контакте с семьями погибших россиян и с непальскими властями.



Уже 17 января в Непал должен прибыть официальный представитель погибшей российской семьи из трёх человек.

