Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале, доставили в Катманду

Тела всех иностранцев, погибших в авиакатастрофе в Непале, в том числе четырёх россиян, доставили во вторник в столицу Катманду. Об этом 17 января сообщает ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Непале Алексея Новикова.
В городе займутся окончательным опознанием и оформлением всех необходимых юридических документов. По словам собеседника агентства, посольство находится в постоянном контакте с семьями погибших россиян и с непальскими властями.
Уже 17 января в Непал должен прибыть официальный представитель погибшей российской семьи из трёх человек.
На борту авиалайнера была российская семья из трёх человек: Виктория Алтунина, её супруг Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Там же скончалась россиянка Елена Бандуро. Сейчас, по словам Новикова, посольство прорабатывает варианты отправки тел погибших на родину.
Напомним, накануне пресс-служба СКР сообщила, что после гибели четырёх россиян при крушении самолёта в Непале было возбуждено уголовное дело. Ведомство, как отмечалось, взаимодействует с МИД России. Всего на борту воздушного судна находились 72 человека. Все они скончались.