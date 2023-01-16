СК расследует гибель россиян при крушении самолета в Непале

В РФ возбудили уголовное дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале. Он этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета.



«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что СК взаимодействует с МИД России.



Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета. Все 72 человека, которые находились на борту, погибли.