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    СК расследует гибель россиян при крушении самолета в Непале

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    В РФ возбудили уголовное дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале. Он этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    «В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что СК взаимодействует с МИД России.

    Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета. Все 72 человека, которые находились на борту, погибли.

    Турбовинтовой самолёт ATR 72 потерпел крушение 15 января между старым и новым аэропортами города Покхара. Одна из версий случившегося — техническая неисправность. На борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Известно, что среди погибших — четверо россиян (две женщины и двое мужчин), 53 непальца, пятеро индийцев, два гражданина Кореи и по одному — Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.

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