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    В Непале назвали имена россиян, погибших в авиакатастрофе

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    Все 72 человека, которые находились на борту упавшего в Непале самолета, погибли. Об этом 15 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines.

    Тем временем управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета. Среди них четверо россиян — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Известно, что Елена — travel-блогер из Москвы.

    Кроме того, в перечне значатся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и еще по одному — Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.

    Ранее сообщалось, что двое граждан Непала выжили в результате авиакатастрофы и были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Однако в авиакомпании эту информацию опровергли. Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия и искать тела погибших.

    Пассажирский самолет ATR 72 летел из столицы Катманду в курортный город Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Международный аэропорт в Покхаре закрыли после катастрофы. 16 января в стране объявлено днем траура.

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