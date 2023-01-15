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    В Непале разбился пассажирский самолет. На борту были россияне

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    Пассажирский самолет АTR 72 разбился в городе Покхара на западе Непала. На месте обнаружены не менее 45 тел погибших. Об этом 15 января пишет ТАСС со ссылкой на авиауправление страны.

    Сообщается, что самолет летел из столицы Катманду в курортный город Покхара. Вероятно, никто не выжил, пишут СМИ со ссылкой на местных чиновников.

    В посольстве России заявили, что, по предварительным данным, на борту находились четверо россиян. Диппредставительство выясняет судьбу российских граждан.

    Известно, что всего в самолете находились 72 человека. Телеканал News18 уточняет, что среди пассажиров были 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четыре россиянина, а также граждане Ирландии, Южной Кореи, Аргентины и Франции.

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