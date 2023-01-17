    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-в

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.29eur73.83

    В Обнинске по делу об изнасиловании задержали 17-летнюю. Её проверяют на причастность к убийству с расчленением

    8531
    2 комментария

    Расследование двойного убийства в Калужской области привело сотрудников правоохранительных органов в квартиру 34-летнего жителя Обнинска и его подруги вдвое младше. Пару уже задержали, но пока не за части тел, сброшенных в колодец.

    Как сообщили в региональном Следственном комитете, 17 января на причастность к убийству мужчины и женщины, которых по частям доставали из канализационного колодца, проверяют жителя Обнинска и его 17-летнюю сожительницу. Пару уже задержали, но по другому делу. Адрес их квартиры назвала ровесница юной хозяйки. Она заявила, что в гостях у знакомых стала жертвой изнасилования.

    34-летний подозреваемый встретил полицейских с ножом в руках. Его отправили в следственный изолятор, добавив к сексуальному (131 УК) насилие в отношении представителя власти (318 УК). Юную подругу мужчины подозревают в соучастии в изнасиловании.

    СК показал их квартиру, при осмотре которой обнаружили следы похожего на кровь вещества. Следствие ищет доказательства причастности пары к убийству двух человек и укрывательству преступления.

    Голень и ступню нашли в канализационном люке на улице Любого в Обнинске 15 января. Вскоре из колодца достали три сумки с останками мужчины и женщины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Задержан подозреваемыйИзнасилованиеКриминалРасчленениеРасчленил телоУбийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Zet17 Янв 2023 в 11:11
    Парню лет 15 дадут, а девчуля годика через два выйдет, либо вообще условкой отделается...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close