В Обнинске по делу об изнасиловании задержали 17-летнюю. Её проверяют на причастность к убийству с расчленением

Расследование двойного убийства в Калужской области привело сотрудников правоохранительных органов в квартиру 34-летнего жителя Обнинска и его подруги вдвое младше. Пару уже задержали, но пока не за части тел, сброшенных в колодец.



Как сообщили в региональном Следственном комитете, 17 января на причастность к убийству мужчины и женщины, которых по частям доставали из канализационного колодца, проверяют жителя Обнинска и его 17-летнюю сожительницу. Пару уже задержали, но по другому делу. Адрес их квартиры назвала ровесница юной хозяйки. Она заявила, что в гостях у знакомых стала жертвой изнасилования.

