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    Два тела по кусочкам нашли в канализационном люке в Обнинске. Видео

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    В Обнинске в канализационном люке на улице Любого обнаружили тела мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает 15 января пресс-служба СКР по Калужской области.

    Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Личности погибших устанавливаются. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону доверия 8 (4842) 277–847 либо 102.

    ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру уточняет, что о находке сообщили коммунальщики местного «Водоканала». Они обнаружили в люке фрагменты тел — голень и ступню. Позже из канализационного колодца достали три сумки с фрагментами мужского и женского тел.

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