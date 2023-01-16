Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева попросила наказать обидчиков, от которых она сбежала в Петербург. Полиция отказала

В Ингушетии не стали возбуждать уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы по заявлению уроженки республики Лейлы Гиреевой, которая сбежала в Петербург от побоев. Об этом «Фонтанке» 16 января рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.
«Мне пришло только уведомление, что такое постановление (об отказе возбуждать дело. — прим.ред.) есть, без текста самого постановления», — пояснил он.
Кроме того, суд Назрановского района отказался принять у защитника жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о краже против Гиреевой. После этого Алексеев подал жалобу на отказ в вышестоящий суд — Верховный суд Республики Ингушетия.
О том, как девушка оказалась в Петербурге, подробно писала «Фонтанка». Правозащитники рассказали про Гирееву, когда в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых она и сбежала. В полицию в итоге попала сама девушка.
В начале декабря Лейла Гиреева попросила возбудить против своих родителей уголовное дело. Мать Гиреевой, в свою очередь, обвинила её в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей. Как объясняли «Фонтанке» правозащитники, заявления о краже можно считать характерной деталью для случаев, когда сбежавшую из семьи девушку ищут её родственники.