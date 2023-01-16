Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева попросила наказать обидчиков, от которых она сбежала в Петербург. Полиция отказала

В Ингушетии не стали возбуждать уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы по заявлению уроженки республики Лейлы Гиреевой, которая сбежала в Петербург от побоев. Об этом «Фонтанке» 16 января рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.



«Мне пришло только уведомление, что такое постановление (об отказе возбуждать дело. — прим.ред.) есть, без текста самого постановления», — пояснил он.

Кроме того, суд Назрановского района отказался принять у защитника жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о краже против Гиреевой. После этого Алексеев подал жалобу на отказ в вышестоящий суд — Верховный суд Республики Ингушетия.