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    Уроженка Ингушетии Лейла Гиреева попросила наказать обидчиков, от которых она сбежала в Петербург. Полиция отказала

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    В Ингушетии не стали возбуждать уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы по заявлению уроженки республики Лейлы Гиреевой, которая сбежала в Петербург от побоев. Об этом «Фонтанке» 16 января рассказал адвокат девушки Марк Алексеев.

    «Мне пришло только уведомление, что такое постановление (об отказе возбуждать дело. — прим.ред.) есть, без текста самого постановления», — пояснил он.

    Кроме того, суд Назрановского района отказался принять у защитника жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела о краже против Гиреевой. После этого Алексеев подал жалобу на отказ в вышестоящий суд — Верховный суд Республики Ингушетия.

    О том, как девушка оказалась в Петербурге, подробно писала «Фонтанка». Правозащитники рассказали про Гирееву, когда в её конспиративную квартиру пытались попасть родственники, от которых она и сбежала. В полицию в итоге попала сама девушка.

    В начале декабря Лейла Гиреева попросила возбудить против своих родителей уголовное дело. Мать Гиреевой, в свою очередь, обвинила её в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей. Как объясняли «Фонтанке» правозащитники, заявления о краже можно считать характерной деталью для случаев, когда сбежавшую из семьи девушку ищут её родственники.

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