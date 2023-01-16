На месте катастрофы в Непале нашли два чёрных ящика

Спасательная операция после авиакатастрофы в Непале 16 января подошла к концу. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом сообщает Bloomberg.
На месте катастрофы обнаружили два чёрных ящика — один для записи звуков в кабине, а другой — для сбора данных полёта. Эта информация позволит получить представление о причинах происшествия.
На борту воздушного судна Yeti Airlines находились четверо россиян. Посольство РФ в Непале выразило «глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших».
Турбовинтовой самолёт ATR 72 потерпел катастрофу 15 января между старым и новым аэропортами города Покхара. Одна из версий случившегося — техническая неисправность. На борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Известно, что среди погибших — четверо россиян (две женщины и двое мужчин), 53 непальца, пятеро индусов, два гражданина Кореи и по одному — Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.