На месте катастрофы в Непале нашли два чёрных ящика

Спасательная операция после авиакатастрофы в Непале 16 января подошла к концу. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом сообщает Bloomberg.

На месте катастрофы обнаружили два чёрных ящика — один для записи звуков в кабине, а другой — для сбора данных полёта. Эта информация позволит получить представление о причинах происшествия.

