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    В кратере на месте крушения самолёта в Непале продолжили искать тела. Посольство РФ опубликовало официальное сообщение

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    Фото: скрин
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    В авиакатастрофе в Непале погибли четверо граждан России, находившиеся в самолёте Yeti Air на маршруте Катманду — Покхара. Об этом сообщает 16 января посольство РФ в Непале и выражает «глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших». Других россиян на борту не было.

    Турбовинтовой самолёт ATR 72 потерпел катастрофу 15 января между старым и новым аэропортами города Покхара. Причины выясняются, одна из версий — техническая неисправность. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Сегодня спасатели на рассвете возобновили поисковую операцию. По данным The Times of India, ищут тела четверых человек, которых не удалось найти вчера.

    По данным управления гражданской авиации Непала, в самолёте летели четверо россиян (две женщины и двое мужчин), 53 непальца, пятеро индусов, два гражданина Кореи и по одному — Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии. В авиакомпании заявили о смерти всех 72 человек, находившихся на борту. Власти Непала объявили понедельник днём траура.

    Фото: скрин

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    НепалАвиакатастрофаУпал самолет
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