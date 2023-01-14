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    На стрелке Васильевского острова составили протоколы на Дедов Морозов. Велопарад сыграл с ними злую шутку

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    «Фонтанка.ру»

    Новогодние праздники уже отгремели, но это не мешает многочисленным Дедам Морозам разъезжать по Петербургу на велосипедах.

    Для двух волшебников поездка закончилась неудачно — они получили административные протоколы.

    Участники велопарада пересекли дорогу у стрелки Васильевского острова, не спешившись, рассказал 14 января «Фонтанке» организатор мероприятия. По правилам велосипедист должен переходить дорогу пешком, ведя свой транспорт «в поводу».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    В мероприятии могли поучаствовать все желающие — даже не обязательно в костюмах Дедов Морозов, а просто в любых фантазийных.

    Стартовой точкой велопарада была Дворцовая площадь. Маршрут проходил через стрелку Васильевского острова и заканчивался у Василеостровского рынка.

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