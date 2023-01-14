На стрелке Васильевского острова составили протоколы на Дедов Морозов. Велопарад сыграл с ними злую шутку

«Фонтанка.ру»
Новогодние праздники уже отгремели, но это не мешает многочисленным Дедам Морозам разъезжать по Петербургу на велосипедах.
Для двух волшебников поездка закончилась неудачно — они получили административные протоколы.
Участники велопарада пересекли дорогу у стрелки Васильевского острова, не спешившись, рассказал 14 января «Фонтанке» организатор мероприятия. По правилам велосипедист должен переходить дорогу пешком, ведя свой транспорт «в поводу».
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.