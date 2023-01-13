Суд выбросил из седла всадника с Дворцовой. На лошадей ему можно только смотреть

Октябрьский районный суд Петербурга ограничил свободу уроженца Ленобласти после каретной аварии на Дворцовой площади. Есть опасения, что он возобновит попытки сесть в седло.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 13 января Роман Максимов по ходатайству следствия ушёл из суда со списком запретов. Кроме традиционных, вроде отлучения от телефона, Интернета, почты и культурно-массовых мероприятий, подобрали специфические.
На весь период следствия 39-летнего механика лишили права управлять гужевыми повозками. Испытать галопный восторг будет сложнее — к лошадям фигуранту нельзя подходить ближе чем на 10 метров.
Роману Максимову вменяют статью 267.1 УК РФ — действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Так квалифицировали выходку гуляющего по Дворцовой, который 2 января запрыгнул на запряжённую в карету лошадь и пустился вскачь, подгоняя животное ударами по бокам и криком «Вперёд!».
Лошади понесли прямо в толпу людей, случившееся зафиксировали камеры наблюдения. Согласно материалам, под копыта и колеса попали в том числе двое детей и их отец.
Сбежавшего наездника искали больше недели. Подозреваемого задержали 11 января, обвинение ему ещё не предъявлено.