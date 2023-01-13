Суд выбросил из седла всадника с Дворцовой. На лошадей ему можно только смотреть

Октябрьский районный суд Петербурга ограничил свободу уроженца Ленобласти после каретной аварии на Дворцовой площади. Есть опасения, что он возобновит попытки сесть в седло.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 13 января Роман Максимов по ходатайству следствия ушёл из суда со списком запретов. Кроме традиционных, вроде отлучения от телефона, Интернета, почты и культурно-массовых мероприятий, подобрали специфические.



На весь период следствия 39-летнего механика лишили права управлять гужевыми повозками. Испытать галопный восторг будет сложнее — к лошадям фигуранту нельзя подходить ближе чем на 10 метров.

