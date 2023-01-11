Полиция задержала предполагаемого наездника, который пустил лошадей в бега на Дворцовой

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в инциденте с лошадьми и повозкой на Дворцовой площади. Им оказался ранее судимый уроженец Ленобласти. Об этом 11 января сообщили «Фонтанке» в региональном ГУ МВД.
«Фонтанка» писала, что вечером 2 января на главной площади города внезапно взбесились лошади, запряженные в карету, и рванули в толпу людей. В результате пострадали 43-летний мужчина и его дети: 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое были госпитализированы с травмами средней тяжести. Полиция возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как выяснилось, лошадей напугал нетрезвый мужчина, который возомнил себя Д’Артаньяном и попытался оседлать одну из них. Однако после неудачного прыжка он решил не дожидаться встречи с правоохранителями и скрылся. Задержали вероятного виновника 11 января. 39-летний механик доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.