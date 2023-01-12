Суд в Петербурге вернул протоколы против Вишневского и Резника для устранения нарушений

Василеостровский райсуд Петербурга вернул составителям административные протоколы в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. Об этом объединенная пресс-служба городских судов сообщает 12 января.
Протоколы возвращены в порядке ч. 4 ст. 29.4 КоАП РФ. Это сделано «для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел», отмечают в пресс-службе.
Как писала «Фонтанка», Вишневскому и Резнику вменяют дискредитацию российской армии постами о Буче. Вишневский отмечал, что полиция с ним не связывалась, звонков или писем на электронную почту не было, возможности ознакомиться с протоколом ему не предоставили.