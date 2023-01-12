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    Суд в Петербурге вернул протоколы против Вишневского и Резника для устранения нарушений

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    Василеостровский райсуд Петербурга вернул составителям административные протоколы в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского и его бывшего коллеги Максима Резника. Об этом объединенная пресс-служба городских судов сообщает 12 января.

    Протоколы возвращены в порядке ч. 4 ст. 29.4 КоАП РФ. Это сделано «для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел», отмечают в пресс-службе.

    Как писала «Фонтанка», Вишневскому и Резнику вменяют дискредитацию российской армии постами о Буче. Вишневский отмечал, что полиция с ним не связывалась, звонков или писем на электронную почту не было, возможности ознакомиться с протоколом ему не предоставили.

    Крамольное в соцсетях обоих обнаружили под конец июня, через два месяца было готово экспертное заключение, сделанное по запросу Центра «Э». 28 декабря майор полиции Громов оформил претензии в двух протоколах, в обоих отметка: составлены без привлекаемого лица.

    В апреле Резник готовился услышать приговор за хранение наркотических веществ без цели сбыта. В сентябре он сообщил, что уехал из России на неопределённый срок. Отъезд бывший депутат петербургского парламента объяснил разговором с «человеком из органов», который дал понять, что «пребывание на свободе не входит в планы российского руководства».

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