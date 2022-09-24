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    Экс-депутат ЗакСа Максим Резник уехал из России после разговора с сотрудником органов

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    Бывший депутат петербургского парламента Максим Резник сообщил в своих соцсетях, что покинул Россию на неопределенный срок. Он назвал это «отпуском», но дал понять, что он продлится до смены нынешнего правительства.

    Свой отъезд Резник объяснил разговором со знакомым «офицером из органов», который сказал ему: «Ваше пребывание на свободе не входит в планы российского руководства». Разговор состоялся в день рождения политика, 13 сентября, а 16-го он покинул страну.

    20 апреля Октябрьский районный суд вынес Резнику приговор за хранение наркотических веществ без цели сбыта. Он был приговорен к пяти месяцам колонии-поселения, но освобожден в зале суда в связи с отбыванием срока под домашним арестом. Сам экс-депутат связал дело против себя с конфликтом с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    © Фонтанка.Ру

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