Вишневский и Резник пошли по статье. Им втихомолку припомнили посты о Буче

В Петербурге суд готовится рассмотреть дела о дискредитации российской армии депутатом ЗакСа Борисом Вишневским и его бывшим коллегой Максимом Резником. О составленном полгода назад протоколе Вишневский узнал 9 января.



Как следует из картотеки суда, в понедельник материалы по статье 20.3.3 КоАП в отношении Резника и Вишневского переданы судье Василеостровского райсуда Алине Рахматуллиной. Оба дела поступили за два дня до Нового года.

Вишневский подробности своего дела в разговоре с «Фонтанкой» прояснить не смог. По его словам, полиция с ним не связывалось, звонков или писем на электронную почту не было, возможности ознакомиться с протоколом ему не предоставили.