Вишневский и Резник пошли по статье. Им втихомолку припомнили посты о Буче

В Петербурге суд готовится рассмотреть дела о дискредитации российской армии депутатом ЗакСа Борисом Вишневским и его бывшим коллегой Максимом Резником. О составленном полгода назад протоколе Вишневский узнал 9 января.
Как следует из картотеки суда, в понедельник материалы по статье 20.3.3 КоАП в отношении Резника и Вишневского переданы судье Василеостровского райсуда Алине Рахматуллиной. Оба дела поступили за два дня до Нового года.
Вишневский подробности своего дела в разговоре с «Фонтанкой» прояснить не смог. По его словам, полиция с ним не связывалось, звонков или писем на электронную почту не было, возможности ознакомиться с протоколом ему не предоставили.
В объединённой пресс-службе судов уточнили, что и ему и Резнику вменяют дискредитацию Вооружённых сил России постами о Буче. Первый опубликовал пост с призывом к международному расследованию в своём телеграмм-канале 3 апреля, второй — три записи в течение того же месяца, в основном это репосты.
Крамольное в соцсетях обоих обнаружили под конец июня, через два месяца было готово экспертное заключение, сделанное по запросу Центра «Э». 28 декабря майор полиции Громов оформил претензии в двух протоколах, в обоих отметка: составлены без привлекаемого лица.
В апреле Резник готовился услышать приговор за хранение наркотических веществ без цели сбыта. В сентябре он сообщил, что уехал из России на неопределённый срок. Отъезд бывший депутат петербургского парламента объяснил разговором с «человеком из органов», который дал понять, что «пребывание на свободе не входит в планы российского руководства».
«Если речь идёт обо мне, то трудно предположить, что было невозможно найти депутата Законодательного собрания в Петербурге и пригласить его для составления протокола. Я в городе, никуда не отлучаюсь, всем известны мой телефон и электронная почта», — добавил Вишневский, подчеркнув, что уверен: всё сказанное и опубликованное им законно.