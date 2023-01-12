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    Осторожней на дорогах. Снегопад отсыпал Петербургу не только пробок, но и аварий

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    Вечером четверга, 12 января, снег играет с петербургскими водителями злую шутку. На дорогах плотно и опасно — в соцсетях публикуют снимки пачки аварий.

    Троица не смогла разъехаться на внешней стороне КАД перед поворотом на Низино: там вплотную стоят самосвал и две машины. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    «Странную встречу» «Ниссана» и «Киа» заметили у гостиницы «Санкт-Петербург»: кажется, кто-то пытался развернуться, но не вышло.

    На Кронверкском проспекте перед Каменноостровским, судя по всему, столкнулись фура и легковой автомобиль. Из-за ДТП «потерян ряд», пишут очевидцы.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Зато авария на перекрестке Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, напротив, «открыла новый ряд движения». «Фонтанка» направила запрос в ГУП «Горэлектротранс».

    Еще одна вечерняя встреча — на Ждановской набережной.

    Напомним, в Петербурге к 19 часам образовались редкие 9 баллов загруженности дорог. В этом виноват снегопад, накрывший сегодня город. К 20 часам заторы рассосались до 5 баллов.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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