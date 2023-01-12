    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    3 м/с, южн

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.02eur74.14

    В аэропорту Хитроу при обычном досмотре посылки нашли уран

    1736
    обсудить

    Уран был обнаружен в посылке, прибывшей в британский аэропорт Хитроу из Омана перед Новым годом. На данный момент ведётся расследование. Об этом сообщает издание Evening Standard.

    «Сотрудники контртеррористического подразделения обратились к коллегам из пограничной службы в Хитроу после того, как очень небольшое количество зараженного материала было обнаружено в ходе обычного досмотра в посылке, прибывшей в Великобританию 29 декабря 2022 года», — рассказали полицейские.

    По сведениям издания, пока арестов в связи с происшествием не было. МВД страны не считает, что существует угроза для населения. Уточняется, что количество урана было незначительным. По оценкам экспертов, оно не представляет вреда.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ВеликобританияУранПосылкаРадиация
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close