В аэропорту Хитроу при обычном досмотре посылки нашли уран

Уран был обнаружен в посылке, прибывшей в британский аэропорт Хитроу из Омана перед Новым годом. На данный момент ведётся расследование. Об этом сообщает издание Evening Standard.



«Сотрудники контртеррористического подразделения обратились к коллегам из пограничной службы в Хитроу после того, как очень небольшое количество зараженного материала было обнаружено в ходе обычного досмотра в посылке, прибывшей в Великобританию 29 декабря 2022 года», — рассказали полицейские.



По сведениям издания, пока арестов в связи с происшествием не было. МВД страны не считает, что существует угроза для населения. Уточняется, что количество урана было незначительным. По оценкам экспертов, оно не представляет вреда.

