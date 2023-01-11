    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    4 м/с, южн

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.61eur74.54

    COVID-19

    Смольный выделил 98,5 млн на лекарства для больных коронавирусом

    603
    3 комментария

    Правительство Петербурга выделило дополнительные средства на закупку бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19. На эти цели из резервного фонда было направлено 98,5 млн рублей, сообщили 11 января в пресс-службе Смольного.

    По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, которого цитирует пресс-служба, в настоящий момент в городе почти 90% пациентов с коронавирусом лечатся на дому.

    В Смольном отметили, что препараты для поликлиник уже закуплены и готовы к выдаче пациентам. Речь идёт о противовирусных, противовоспалительных, антикоагулянтных и других препаратах.

    «Фонтанка» писала, что по состоянию на 11 января в Петербурге выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом и 119 госпитализаций с COVID-19. При этом в России уже зафиксированы первые случаи одновременного заражения ковидом и гриппом.

    Также ранее Роспотребнадзор ответил на семь вопросов про новый штамм «кракен» — чем он опасен и чем отличается от обычного «омикрона».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    COVID-19Александр БегловСмольныйЛекарства от COVID-19Коронаирус
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close