Смольный выделил 98,5 млн на лекарства для больных коронавирусом

Правительство Петербурга выделило дополнительные средства на закупку бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19. На эти цели из резервного фонда было направлено 98,5 млн рублей, сообщили 11 января в пресс-службе Смольного.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, которого цитирует пресс-служба, в настоящий момент в городе почти 90% пациентов с коронавирусом лечатся на дому.
В Смольном отметили, что препараты для поликлиник уже закуплены и готовы к выдаче пациентам. Речь идёт о противовирусных, противовоспалительных, антикоагулянтных и других препаратах.
«Фонтанка» писала, что по состоянию на 11 января в Петербурге выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом и 119 госпитализаций с COVID-19. При этом в России уже зафиксированы первые случаи одновременного заражения ковидом и гриппом.
Также ранее Роспотребнадзор ответил на семь вопросов про новый штамм «кракен» — чем он опасен и чем отличается от обычного «омикрона».