Смольный выделил 98,5 млн на лекарства для больных коронавирусом

Правительство Петербурга выделило дополнительные средства на закупку бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19. На эти цели из резервного фонда было направлено 98,5 млн рублей, сообщили 11 января в пресс-службе Смольного.



По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, которого цитирует пресс-служба, в настоящий момент в городе почти 90% пациентов с коронавирусом лечатся на дому.



В Смольном отметили, что препараты для поликлиник уже закуплены и готовы к выдаче пациентам. Речь идёт о противовирусных, противовоспалительных, антикоагулянтных и других препаратах.

