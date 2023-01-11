Петербург уступил Москве первое место по коронавирусу

Госпитализация с коронавирусом в Москве за сутки оказалась выше, чем в Петербурге. Хотя с декабря прошлого года в основном было наоборот, следует из данных федерального оперштаба.

По состоянию на 11 января в России за сутки госпитализировано 900 человек — на 15,7 % меньше по сравнению с 10 января, выявлен 4 201 новый случай COVID-19, подтверждено 46 летальных исходов. В том числе 119 госпитализаций, 335 заражений и 12 смертей — в Петербурге и 125 госпитализаций, 1 678 заражений и 14 смертей — в Москве.

В эпидемиологической справке Смольного от 11 января уточняется, что из 2 990 коронавирусных коек в Петербурге заняты 2 058. В реанимации — 183 человека, 63 — на ИВЛ.