В школах Петербурга подорожали завтраки и обеды. Сколько теперь заплатят родители за пюрешку с котлеткой?

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





После каникул классные руководители стали рассылать в родительские чаты новые цены на питание в школах. Разница между было и стало намекнула на неминуемые затраты семейного бюджета.

На самом деле с повышением стоимости школьного питания в Смольном определились ещё в ноябре прошлого года. Губернатор Петербурга подписал постановление с новыми цифрами. Если раньше в документах фигурировало три пункта: завтрак, обед и комплексный обед, то теперь чиновники ввели ранжирование. Школьников разделили по возрасту, отдельным пунктом вывели кадетские классы. Для каждой категории назначили свою стоимость завтраков и обедов.



Фото: Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если в прошлом году один завтрак для всех категорий обходился в 87 рублей 45 копеек, то теперь для старшеклассника он будет стоить 113 рублей 90 копеек, а для старшеклассника из кадетского класса — 166 рублей 10 копеек.



Обед раньше стоил 131 рубль 17 копеек. В этом году обед для школьника младшего возраста подорожал до 145 рублей 30 копеек, старшеклассника — до 170 рублей 80 копеек, старшеклассника кадетского класса до 249 рублей 10 копеек.

Расчёт стоимости производит комитет по экономической политике, при формировании цифр чиновники опираются на СанПиНы, в которых прописана граммовка и калорийность блюд.

«Мы внесли изменения в постановление в связи с увеличением цен на продукты (это объективный факт), тем самым увеличили бюджетные расходы по реализации мер социальной поддержки для организации питания школьников, а значит сохранили данные меры социальной поддержки в полном объеме», — прокомментировала «Фонтанке» начальник управления соцпитания Алёна Мироненко.



Эти цифры не для родителей, хотя и родителей они тоже коснутся. По указанной в постановлении стоимости из бюджета возмещаются затраты на организацию льготного питания. Бесплатно получают завтраки все петербургские школьники 1–4-х классов, завтраки и обеды — дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты или инвалиды. Частичная компенсация рассчитана на учеников кадетских классов. Также обеспечивают завтраками и обедами детей участников специальной военной операции. Всего льготы на питание в Петербурге имеют 60% школьников. На компенсацию расходов за льготное питание в бюджете города запланировано почти 9 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2022 году.



«Что касается платного питания, то операторы питания исходят из той стоимости продуктов, которую устанавливают поставщики. Очевидно, что с увеличением цен на продукты, увеличивается и стоимость готовых блюд. Отсюда и увеличение цен в школьных столовых.

Но окончательные суммы каждый оператор согласовывает с руководителем учебного учреждения. Как правило, эти суммы стараются делать одинаковыми, чтобы не было разницы, что в тарелках у льготников, а что у детей, за которых платят родители. То есть, у них в тарелках горячая котлетка с пюре одинаковая и по весу, и по составу, и по цене», — отметила Алёна Мироненко.



Вице-губернатор Валерий Москаленко добавил, что операторы питания вправе устанавливать наценки на свою продукцию. Размер повышения регламентирован распоряжением комитета по тарифам, изданным несколько лет назад.

«Наценка применяется к стоимости продовольственных товаров. Соответственно при росте базы, то есть стоимости продуктов, используемых для приготовления питания в школах, комбинат может изменить конечную стоимость в пределах наценки, установленную комитетом по тарифам», — отметил он.

В прошлом году цены на школьное питание Смольному пришлось поднимать два раза. После традиционного январского повышения начались боевые действия на Украине и инфляция пошла вверх. Поставщики засомневались, смогут ли обеспечить все пункты меню, прописанные в контрактах, и уже готовились заменять свинину курицей. В Смольном тогда отреагировали нестандартно — ввели систему аванвансовых платежей. В апреле были установлены новые цены.



Завтрак стал стоить 87 рублей 45 копеек (ранее 68 рублей 50 копеек), обед — 131 рубль 17 копеек (119 рублей 50 копеек), а комплексный обед — 218 рублей 62 копейки (188 рублей). Такие расценки сначала ввели до конца июля, затем действие постановления продлевали. Цифры остались без изменения до конца учебного года.

Лена Ваганова, Галина Бояркова «Фонтанка.ру»

