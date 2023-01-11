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    В школах Петербурга подорожали завтраки и обеды. Сколько теперь заплатят родители за пюрешку с котлеткой?

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    Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ
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    После каникул классные руководители стали рассылать в родительские чаты новые цены на питание в школах. Разница между было и стало намекнула на неминуемые затраты семейного бюджета.

    На самом деле с повышением стоимости школьного питания в Смольном определились ещё в ноябре прошлого года. Губернатор Петербурга подписал постановление с новыми цифрами. Если раньше в документах фигурировало три пункта: завтрак, обед и комплексный обед, то теперь чиновники ввели ранжирование. Школьников разделили по возрасту, отдельным пунктом вывели кадетские классы. Для каждой категории назначили свою стоимость завтраков и обедов.

    Фото: Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»
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    Если в прошлом году один завтрак для всех категорий обходился в 87 рублей 45 копеек, то теперь для старшеклассника он будет стоить 113 рублей 90 копеек, а для старшеклассника из кадетского класса — 166 рублей 10 копеек.

    Обед раньше стоил 131 рубль 17 копеек. В этом году обед для школьника младшего возраста подорожал до 145 рублей 30 копеек, старшеклассника — до 170 рублей 80 копеек, старшеклассника кадетского класса до 249 рублей 10 копеек.

    Расчёт стоимости производит комитет по экономической политике, при формировании цифр чиновники опираются на СанПиНы, в которых прописана граммовка и калорийность блюд.

    «Мы внесли изменения в постановление в связи с увеличением цен на продукты (это объективный факт), тем самым увеличили бюджетные расходы по реализации мер социальной поддержки для организации питания школьников, а значит сохранили данные меры социальной поддержки в полном объеме», — прокомментировала «Фонтанке» начальник управления соцпитания Алёна Мироненко.

    Эти цифры не для родителей, хотя и родителей они тоже коснутся. По указанной в постановлении стоимости из бюджета возмещаются затраты на организацию льготного питания. Бесплатно получают завтраки все петербургские школьники 1–4-х классов, завтраки и обеды — дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты или инвалиды. Частичная компенсация рассчитана на учеников кадетских классов. Также обеспечивают завтраками и обедами детей участников специальной военной операции. Всего льготы на питание в Петербурге имеют 60% школьников. На компенсацию расходов за льготное питание в бюджете города запланировано почти 9 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2022 году.

    «Что касается платного питания, то операторы питания исходят из той стоимости продуктов, которую устанавливают поставщики. Очевидно, что с увеличением цен на продукты, увеличивается и стоимость готовых блюд. Отсюда и увеличение цен в школьных столовых.

    Но окончательные суммы каждый оператор согласовывает с руководителем учебного учреждения. Как правило, эти суммы стараются делать одинаковыми, чтобы не было разницы, что в тарелках у льготников, а что у детей, за которых платят родители. То есть, у них в тарелках горячая котлетка с пюре одинаковая и по весу, и по составу, и по цене», — отметила Алёна Мироненко.

    Вице-губернатор Валерий Москаленко добавил, что операторы питания вправе устанавливать наценки на свою продукцию. Размер повышения регламентирован распоряжением комитета по тарифам, изданным несколько лет назад.

    «Наценка применяется к стоимости продовольственных товаров. Соответственно при росте базы, то есть стоимости продуктов, используемых для приготовления питания в школах, комбинат может изменить конечную стоимость в пределах наценки, установленную комитетом по тарифам», — отметил он.

    В прошлом году цены на школьное питание Смольному пришлось поднимать два раза. После традиционного январского повышения начались боевые действия на Украине и инфляция пошла вверх. Поставщики засомневались, смогут ли обеспечить все пункты меню, прописанные в контрактах, и уже готовились заменять свинину курицей. В Смольном тогда отреагировали нестандартно — ввели систему аванвансовых платежей. В апреле были установлены новые цены.

    Завтрак стал стоить 87 рублей 45 копеек (ранее 68 рублей 50 копеек), обед — 131 рубль 17 копеек (119 рублей 50 копеек), а комплексный обед — 218 рублей 62 копейки (188 рублей). Такие расценки сначала ввели до конца июля, затем действие постановления продлевали. Цифры остались без изменения до конца учебного года.

    Лена Ваганова, Галина Бояркова «Фонтанка.ру»

    Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ
    Фото: Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»

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