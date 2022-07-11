Школьные обеды сильно прибавят в цене в Петербурге. В Смольном обещают: подорожание не опустошит родительские кошельки

Существенное подорожание школьных обедов произойдёт в 2023 году. Предварительные расценки публикует Смольный.
Как сообщила «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина 11 июля, подорожание в первую очередь коснётся льготников, за которых платит бюджет. Бесплатно получают горячее питание все школьники 1–4-х классов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты или инвалиды. Частичная компенсация также рассчитана на учеников кадетских классов. По словам Потехиной, почти 60% от всех учащихся имеют льготы на питание в школах.
Согласно проекту документа, завтрак для 1–4-х классов будет стоить 111 рублей, обед — 165 рублей 70 копеек, комплексный обед — 276 рублей 70 копеек
Стоимость завтрака для средних и старших классов составит 131 рубль 60 копеек, обед — 197 рублей 40 копеек, комплексный обед — 197 рублей 40 копеек.
Отдельно идут кадетские классы.
5–8-е классы:
- завтрак — 158 рублей 60 копеек
- обед — 273 рубля 90 копеек
- комплексный обед — 396 рублей 50 копеек
9–11-е классы:
- завтрак — 178 рублей 50 копеек
- обед — 267 рублей 70 копеек
- комплексный обед — 446 рублей 20 копеек
«В этот проект заложена максимально возможная сумма. С высокой вероятностью она будет откорректирована. Речь идет о затратах бюджета, — уточнила Потехина. — Поставщик один и тот же, и тот, кто кормит за счет бюджета и из маминого кошелька. Когда мы даем большую подушку безопасности поставщику социального питания, ему гораздо проще будет удерживать цены в коммерческой части. Это мы видели по трём последним месяцам ушедшего учебного года, когда мы существенно повысили стоимость социального питания. Она выросла больше чем на 20%, а стоимость блюд в буфете выросла немного. То есть поставщик смог какие-то цены удержать, какие-то повысил чуть-чуть».
Последний раз Смольный повышал стоимость школьного питания в марте 2022 года из-за инфляции. Тогда завтрак стоил 87 рублей 45 копеек, обед — 131 рубль 17 копеек, а комплексный обед — 218 рублей 62 копейки.