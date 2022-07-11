Школьные обеды сильно прибавят в цене в Петербурге. В Смольном обещают: подорожание не опустошит родительские кошельки

Как сообщила «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина 11 июля, подорожание в первую очередь коснётся льготников, за которых платит бюджет. Бесплатно получают горячее питание все школьники 1–4-х классов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты или инвалиды. Частичная компенсация также рассчитана на учеников кадетских классов. По словам Потехиной, почти 60% от всех учащихся имеют льготы на питание в школах.

«В этот проект заложена максимально возможная сумма. С высокой вероятностью она будет откорректирована. Речь идет о затратах бюджета, — уточнила Потехина. — Поставщик один и тот же, и тот, кто кормит за счет бюджета и из маминого кошелька. Когда мы даем большую подушку безопасности поставщику социального питания, ему гораздо проще будет удерживать цены в коммерческой части. Это мы видели по трём последним месяцам ушедшего учебного года, когда мы существенно повысили стоимость социального питания. Она выросла больше чем на 20%, а стоимость блюд в буфете выросла немного. То есть поставщик смог какие-то цены удержать, какие-то повысил чуть-чуть».