Смольный повысил стоимость школьных обедов на фоне инфляции

По данным «Фонтанки», в тексте говорится, что завтрак с апреля стоит 87 рублей 45 копеек (раньше на 2022 год было установлено 68 рублей 50 копеек), обед — 131 рубль 17 копеек (119 рублей 50 копеек), а комплексный обед — 218 рублей 62 копейки (188 рублей).



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что с началом спецоперации на Украине и последовавших санкций поставщики питания в бюджетные учреждения Петербурга забили тревогу: стоимость заключенных до всех этих событий контрактов потеряла актуальность, продукты резко подскочили в цене, компании просили об индексировании. Смольный разработал свою программу поддержки, включающую повышенное авансирование при исполнении контрактов.