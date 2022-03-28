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Смольный повысил стоимость школьных обедов на фоне инфляции

Правительство Петербурга приняло постановление, которое меняет стоимость питания в образовательных учреждениях на период с 1 апреля по 30 июня. Установленные с начала года расценки больше не актуальны.

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По данным «Фонтанки», в тексте говорится, что завтрак с апреля стоит 87 рублей 45 копеек (раньше на 2022 год было установлено 68 рублей 50 копеек), обед — 131 рубль 17 копеек (119 рублей 50 копеек), а комплексный обед — 218 рублей 62 копейки (188 рублей).

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что с началом спецоперации на Украине и последовавших санкций поставщики питания в бюджетные учреждения Петербурга забили тревогу: стоимость заключенных до всех этих событий контрактов потеряла актуальность, продукты резко подскочили в цене, компании просили об индексировании. Смольный разработал свою программу поддержки, включающую повышенное авансирование при исполнении контрактов.

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Комментарии (11)

274547244
Чем отличается обед от комплексного обеда?
161693522
А зарплату когда повысят? А то обеды дорожают, ЗСД дорожает
265027801
Да ничего не случилось. Обычное пиление. Этого клоуна Барабанщикова закрыли, другие ещё больше хотят. Все просто
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