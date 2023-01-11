Россельхозбанк передумал судиться со Смольным из-за стройки метро. Именно после его жалобы был арестован экс-глава КРТИ Харлашкин

Россельхозбанк отозвал иски к КРТИ, КИО и петербургской дирекции транспортного строительства на 1,4 млрд рублей. Ему заплатили, но не чиновники.

Как следует из базы судов, иск Россельхозбанк отозвал накануне Нового года, как и еще один — о взыскании той же суммы в рамках банкротного дела «Метростроя». «Фонтанка» рассказывала о сути конфликта: РСХБ осуществлял банковское сопровождение контракта на строительство коричневой линии метро, аванс по которому оказался не отработан на 1,4 млрд к моменту расторжения этого контракта с «Метростроем». Смольный распаковал эту гарантию и взыскал сумму с РСХБ. Тот подал иск о возмещении ущерба и одновременно попытался присоединиться к сонму кредиторов «Метростроя». Отзыв по времени совпал с другим событием: новый подрядчик города, и главный кредитор «Метростроя», — МССС — в рамках банкротного дела выкупил право требования долга у РСХБ. «Фонтанке» подтвердили это в самом МССС и в КРТИ.