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    Отыграться не вышло. Горе-грабитель снова вышел на бульвар Новаторов, но ему повезло еще меньше

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    Неудачливый грабитель с бульвара Новаторов, судя по всему, решил продолжить тур по окрестным микрофинансовым организациям. Он заглянул в офис неподалеку от предыдущего, но порадоваться богатому улову вновь вряд ли сможет.

    «Фонтанка.ру»

    Видео с места событий 10 января оказалось в распоряжении «Фонтанки». Камера запечатлела, как в шестом часу вечера мужчина в маске заходит в офис и пытается выбить у молодой сотрудницы деньги, но после недолгих поисков уходит практически ни с чем. На вопросы: «Где деньги?» он получал ответ, что ему дали все, что есть. По нашим данным, в кармане грабителя осталось 10 тысяч рублей.

    Судя по всему, это тот же человек, который попытал счастья в соседней микрофинансовой организации двумя днями ранее. Тогда добыча оказалась чуть больше: 14 300 рублей.

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