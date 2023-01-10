Отыграться не вышло. Горе-грабитель снова вышел на бульвар Новаторов, но ему повезло еще меньше

Неудачливый грабитель с бульвара Новаторов, судя по всему, решил продолжить тур по окрестным микрофинансовым организациям. Он заглянул в офис неподалеку от предыдущего, но порадоваться богатому улову вновь вряд ли сможет.
«Фонтанка.ру»
Видео с места событий 10 января оказалось в распоряжении «Фонтанки». Камера запечатлела, как в шестом часу вечера мужчина в маске заходит в офис и пытается выбить у молодой сотрудницы деньги, но после недолгих поисков уходит практически ни с чем. На вопросы: «Где деньги?» он получал ответ, что ему дали все, что есть. По нашим данным, в кармане грабителя осталось 10 тысяч рублей.
Судя по всему, это тот же человек, который попытал счастья в соседней микрофинансовой организации двумя днями ранее. Тогда добыча оказалась чуть больше: 14 300 рублей.