На бульваре Новаторов засветился грабитель, который не мог поверить своему несчастью

Неизвестный молодой человек вынес деньги из микрокредитной организации на бульваре Новаторов. Как водится, налички в кассе было немного. Все стадии принятия можно посмотреть на записи с камеры наблюдения.
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», накануне в офис быстрых займов зашел клиент в черном. Ему было от силы 25 лет, лицо закрывала маска. Незваный гость обшарил все ящики стола сотрудницы и с трудом нашел несколько купюр. Не веря своему несчастью, он продолжил поиск, который в конечном итоге ничего не дал. Ущерб составил
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.