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    На бульваре Новаторов засветился грабитель, который не мог поверить своему несчастью

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    2 комментария

    Неизвестный молодой человек вынес деньги из микрокредитной организации на бульваре Новаторов. Как водится, налички в кассе было немного. Все стадии принятия можно посмотреть на записи с камеры наблюдения.

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Фонтанки», накануне в офис быстрых займов зашел клиент в черном. Ему было от силы 25 лет, лицо закрывала маска. Незваный гость обшарил все ящики стола сотрудницы и с трудом нашел несколько купюр. Не веря своему несчастью, он продолжил поиск, который в конечном итоге ничего не дал. Ущерб составил 14 300 рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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