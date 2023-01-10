    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    763мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    Реформа уборки дворов дотянулась до 9 районов Петербурга. Со следующей недели дойдет еще до шести

    3896
    4 комментария

    Районные жилищные агентства приступили к уборке внутриквартальных территорий в Петербурге. Пока это отдельные кварталы, с 16 января их число вырастет.

    Как сообщает аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия 9 января, с нового года новая система содержания дворов хозяйственным способом запустилась в 9 районах, кварталы жилищные агентства забирают себе постепенно. В Василеостровском районе, к примеру, РЖА убирает только 5% территорий, в Кировском — уже более 40%. По данным «Фонтанки», частично жилищные агентства работают также в Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском и Приморском районах. С 16-го числа к ним присоединятся еще шесть районов, сейчас идет заключение контрактов. Полностью переход на новую систему состоится к 1 июля.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о реформе в уборке внутриквартальных территорий общего пользования. Теперь их содержанием будут заниматься не коммерческие подрядчики, а районные жилищные агентства. Для этого город закупил более 1100 единиц техники и более 500 единиц навесного и прицепного оборудования. Кроме того, город объявил кампанию по найму сотрудников: работники ручного труда получают от 40 тысяч в месяц, механизаторы — от 70 тысяч. Кроме того, в бюджете 2023 года 2,5 млрд заложены на ремонт служебных помещений, иногородним работникам обещают служебное жилье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уборка дворов
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close