Реформа уборки дворов дотянулась до 9 районов Петербурга. Со следующей недели дойдет еще до шести

Районные жилищные агентства приступили к уборке внутриквартальных территорий в Петербурге. Пока это отдельные кварталы, с 16 января их число вырастет.
Как сообщает аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия 9 января, с нового года новая система содержания дворов хозяйственным способом запустилась в 9 районах, кварталы жилищные агентства забирают себе постепенно. В Василеостровском районе, к примеру, РЖА убирает только 5% территорий, в Кировском — уже более 40%. По данным «Фонтанки», частично жилищные агентства работают также в Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском и Приморском районах. С 16-го числа к ним присоединятся еще шесть районов, сейчас идет заключение контрактов. Полностью переход на новую систему состоится к 1 июля.
«Фонтанка» подробно рассказывала о реформе в уборке внутриквартальных территорий общего пользования. Теперь их содержанием будут заниматься не коммерческие подрядчики, а районные жилищные агентства. Для этого город закупил более 1100 единиц техники и более 500 единиц навесного и прицепного оборудования. Кроме того, город объявил кампанию по найму сотрудников: работники ручного труда получают от 40 тысяч в месяц, механизаторы — от 70 тысяч. Кроме того, в бюджете 2023 года 2,5 млрд заложены на ремонт служебных помещений, иногородним работникам обещают служебное жилье.