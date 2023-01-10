Реформа уборки дворов дотянулась до 9 районов Петербурга. Со следующей недели дойдет еще до шести

Районные жилищные агентства приступили к уборке внутриквартальных территорий в Петербурге. Пока это отдельные кварталы, с 16 января их число вырастет.



Как сообщает аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия 9 января, с нового года новая система содержания дворов хозяйственным способом запустилась в 9 районах, кварталы жилищные агентства забирают себе постепенно. В Василеостровском районе, к примеру, РЖА убирает только 5% территорий, в Кировском — уже более 40%. По данным «Фонтанки», частично жилищные агентства работают также в Петродворцовом, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском и Приморском районах. С 16-го числа к ним присоединятся еще шесть районов, сейчас идет заключение контрактов. Полностью переход на новую систему состоится к 1 июля.

