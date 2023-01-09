Куда идет (или падает?) Блок. Вспоминаем, как выбирали место для памятника поэту

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Споры о памятнике Блоку начались задолго до его установки. Экспертов, в отличие от обычных петербуржцев, интересовала не эстетика, а направление. Проще говоря, в какую сторону «пойдёт» поэт. И здесь пришлось считаться и с градостроительными планами, и с «западным солнцем», и даже с вечностью.



Концепцию памятника Александру Блоку представили Градостроительному совету в марте прошлого года. Тогда в ходе обсуждения высказалось «небывалое количество экспертов».

Архитектор Иван Кожин рассказал о трёх вариантах размещения скульптуры: напротив входа в музей-квартиру Блока (со стороны набережной реки Пряжки), в центре липовой аллеи на улице Декабристов и у перекрестка Декабристов и Английского проспекта (лицом к городу). Последний авторам композиции показался наиболее удачным. Этот путь обычно выбирают посетители музея-квартиры поэта.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вариант установки памятника на другом конце бульвара, с видом на набережную реки Пряжка, не только уступает отсутствием потока людей, но сложен ввиду большого количества дорожных знаков, светофоров, проводов освещения. Посетители музея-квартиры Александра Блока, а также все люди, проходящие от центра города, будут видеть фигуру со спины», — приводятся аргументы Кожина в протоколе по итогам совещания.



По словам скульптора Евгения Ротанова, у Пряжки памятник «потерялся бы». А в авторской версии «замкнутый и собранный» поэт идёт в город. Для Ротанова это не первая работа, посвященная Блоку. Именно он создал памятник поэту во дворе филологического факультета СПбГУ. Творчеством Блока скульптор интересовался ещё со студенчества и в течение многих лет его исследовал. Найденный скульптором художественный образ высоко оценили члены градостроительного совета.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В фигуре и образе поэта отразились трагический характер замкнутого в себе человека, его одиночество и вместе с тем движение вперед по «тропе поэта». Поэт идет к людям, этим обусловлен и выбор места — в сторону центра города», — говорится в протоколе по итогам совещания.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Авторское местоположение памятника не поддержала директор фестиваля «Дни Александра Блока в Петербурге» Ольга Маркарян. По её мнению, скульптуру необходимо разместить у музея-квартиры поэта, а «сдвиг в сторону Английского проспекта обессмысливает это историческое пространство». Маркарян назвала решение поставить памятник лицом к городу «слишком конформистским». Она уточнила, что поэт поселился в окраинной Коломне, потому что «уходил от города, общества, эпохи, с которой не мог себя соотнести». Именно поэтому, по мнению блоковедов, памятник должен стоять спиной к городу.



Бывший главный архитектор города Владимир Григорьев парировал, что «при всем трагизме Блок идёт к людям, а люди — это центр города». Своё сложное отношение к скульптуре Григорьев сформировал после прочтения воспоминаний Константина Бальмонта, в которых он писал «о любви Блока к России, переживаемой им как бремя».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Разворот скульптуры также необходимо сочетать с градостроительными планами, напомнили архитекторы. Так, Матисов остров в будущем может ждать редевелопмент, и из промышленного он станет жилым. В этом случае развернутый в сторону реки Пряжи поэт неожиданно для себя шагнёт в «новый город».



Также члены градостроительного совета обращали внимание на «замечательное западное солнце» и на то, что со стороны Английского проспекта скульптура после полудня будет смотреться силуэтно. Если разместить памятник у квартиры поэта, то на этом месте может возникнуть новое городское пространство, где будут проводить мероприятия и чтения стихов.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выбор правильного направления осложнялся тем, что представленная градостроительному совету концепция уже прошла ряд согласований. Правки могли затянуть процесс установки памятника ещё на несколько лет, в будущем могли возникнуть проблемы с финансированием.



Бывший замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов по поводу отсрочки и финансирования заявил, что «мы уже опоздали и нужно смотреть в вечность».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Руководитель Петербургского института архитектуры Михаил Сарри намекнул на актуальность момента: «Бремя, которое Блок словно несет на плечах, — состояние, в котором мы сейчас все оказались. Чем раньше скульптура будет установлена, тем актуальнее будет отражать наше время».

Скульптор Евгений Ротанов «категорически отверг» установку памятника рядом с входом в музей-квартиру и подчеркнул, что эта скульптура создавалась им для конкретно выбранного места, обращенного в сторону центра города. Концепцию поддержали 17 членов Градостроительного совета, трое проголосовали против. В итоге Блок «встал» так, как задумывал скульптор: на пересечении Декабристов и Английского проспекта лицом к городу.



Некоторые прохожие уже испытали катарсис при виде нового памятника. Есть версия, что степень «отторжения» скульптуры резко снижается, если перед просмотром перечитать поэму «Двенадцать».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, как кастинг Градостроительного совета проходили другие петербургские памятники — включая так и не поставленные до сих пор, — читайте в материале «Фонтанки».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

