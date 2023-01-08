Петербуржцы пригляделись к открытому два дня назад памятнику Блоку. И ошалели от эстетического эффекта

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Судя по комментариям в социальных сетях и в том числе на сайте «Фонтанки», некоторые прохожие, которым случилось поднять взгляд на новый памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов, испытали самый настоящий катарсис. То есть ужас и сострадание. После первых эстетических переживаний граждане начали задавать вопросы. Главным образом — за что? В смысле за сколько. Отвечаем по порядку.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надо отметить, что первое недоумение у петербуржцев возникло еще в декабре, когда памятник утвердили на месте постоянного пребывания и оставили замотанным в ткань и пластик до неизбежного момента открытия. Некоторые петербуржцы даже рискнули предположить, что в таком виде, с завязанными руками и ногами, а также с мешком на голове бронзовый Александр Александрович как нельзя лучше соответствует духу времени.

Установка памятника, декабрь 2022 года Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Волновал горожан не только вопрос распаковки. «Он что, падает?» — удивлялись читатели «Фонтанки». При этом угол наклона будущей скульптуры не то чтобы был секретом: проект активно обсуждали на Градсовете в марте 2022 года. Авторами памятника стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин, с инициативой установки выступила администрация Адмиралтейского района. Открытие планировалось еще в июне 2022 года. На тот момент экспертов главным образом волновало не с каким уклоном, а в какую сторону идти Александру Блоку: в центр города, к людям, или прочь от толпы, на окраину.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бронзовую скульптуру высотой 3,6 метра установили на гранитном постаменте и торжественно открыли 6 января.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не прошло и суток, как началось. «Дементор», «падающая глыба», «уродство» — пользователи социальных сетей не скупились на эпитеты и сравнения. Почему идет внаклонку? И главное, почему черный? Ладно пальто и шарф, но лицо? И как теперь спецтехника будет чистить аллею от снега и наледи, его же не объехать? Вспомнили про постапокалиптическую Аленку из Воронежа — вот, мол, и до нас новейшее искусство добралось. Точнее, добралось оно до Александра Блока, а нам теперь смотреть на результат.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это памятник пьющему человеку, нетвёрдой походкой идущему по ул. Офицерской к дому № 57 », «просто оскорбление памяти великого поэта», «Вы бы хотели, чтобы потомки поставили Вам подобный памятник?», «ничего, кроме отторжения, не вызывает».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, нашлись и те, кто вступился за согбенный монумент. Оказалось, что степень «отторжения» новой скульптуры резко снижается, если перед просмотром перечитать поэму «Двенадцать»:

Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всем божьем свете! Завивает ветер Белый снежок. Под снежком — ледок. Скользко, тяжко, Всякий ходок Скользит — ах, бедняжка! Нашлись и другие аргументы за: «А как вы представляете «положительный образ» Блока? Он, мягко говоря, «грустный поэт». С довольно необычным решением создателя памятника можно спорить (в частности, по поводу «уклона поэтической фигуры»), но оригинальности от «нового Блока» не отнять. Со временем он вполне впишется в городской антураж, и, может быть, улицу Декабристов без этого Блока уже и представлять будет сложно».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Памятник прекрасный получился. А те, кому памятник не нравится, хоть что-то в искусстве понимают? Может, критикуют художники — сторонники реализма? Но, вероятно, они постепенно привыкнут, как к Петру в Петропавловке и к Сахарову на В. О.»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ответ на главный вопрос критиков памятника — во сколько это обошлось бюджету — имеется на портале госзакупок. Заказ на изготовление памятника был размещен в сентябре 2022 года. Начальная цена работ составила 5 967 700 рублей, но выигравшая конкурс компания «Наследие-проект» взялась выполнить их за 3 225 775 рублей.



Работы по устройству каменного основания для памятника А. А. Блоку были оценены в 1 392 198 рублей и 78 копеек . В итоге подрядчик — некто Балдычев Дмитрий Владимирович — взял еще меньше, 1 086 000 рублей.

В 2015 году СМИ приводили такие расчеты по стоимости памятника, задуманного скульптором Евгением Ротановым уже тогда: на бронзу и литье — 3,5 миллиона рублей, на камень — 2 миллиона, на формовку — еще 2, плюс авторский гонорар. Итого — от 8 до 10 миллионов рублей. Оказалось, что даже спустя семь лет можно управиться дешевле.