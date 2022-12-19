    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd64.61eur68.78

    Книги

    Нет, он не падает. В Петербурге устанавливают памятник Александру Блоку

    36
    обсудить

    На улице Декабристов 19 декабря устанавливают памятник Александру Блоку — передает корреспондент «Фонтанки». Место для нового монумента выбрано не случайно: в доме 57 поэт жил с 1912 по 1921 год, здесь находится Музей Александра Блока, который входит в структуру Музея истории Санкт-Петербурга.

    Общая высота памятника с учетом постамента — 4,05 метра, его авторы — скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин. Для Ротанова это не первая работа, посвященная Блоку. Так, именно он создал памятник поэту во дворе Филологического факультета СПбГУ. Среди других его работ — пристенная композиция «Дом Раскольникова», мемориальная доска Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Материнство» у роддома на Тульской улице. К фигуре Блока скульптор возвращался десятки раз, создавая его монументы для музеев и театров. Говоря о том, чем его привлек поэт, Ротанов упоминает в первую очередь визуальный образ и лишь потом — стихи.

    ПоделитьсяПоделиться

    По замыслу, Александр Блок идет по улице Декабристов — тем же маршрутом, что ходил постоянно в реальной жизни, поэтому фигура слегка наклонена вперед.

    Точная дата торжественного открытия монумента пока не определена. По замыслу, Блока должно окружать обновленное благоустроенное пространство бульвара.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close