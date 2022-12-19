Нет, он не падает. В Петербурге устанавливают памятник Александру Блоку

На улице Декабристов 19 декабря устанавливают памятник Александру Блоку — передает корреспондент «Фонтанки». Место для нового монумента выбрано не случайно: в доме 57 поэт жил с 1912 по 1921 год, здесь находится Музей Александра Блока, который входит в структуру Музея истории Санкт-Петербурга.



Общая высота памятника с учетом постамента — 4,05 метра, его авторы — скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин. Для Ротанова это не первая работа, посвященная Блоку. Так, именно он создал памятник поэту во дворе Филологического факультета СПбГУ. Среди других его работ — пристенная композиция «Дом Раскольникова», мемориальная доска Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Материнство» у роддома на Тульской улице. К фигуре Блока скульптор возвращался десятки раз, создавая его монументы для музеев и театров. Говоря о том, чем его привлек поэт, Ротанов упоминает в первую очередь визуальный образ и лишь потом — стихи.

