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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны заявили, что прекратили огонь в отличие от Киева

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    23 комментария

    В Минобороны РФ в сочельник заявили о выполнении поручения Владимира Путина в части прекращения огня по случаю православного Рождества. В то же время в военном ведомстве 6 января посетовали на то, что Киев продолжает обстрелы населенных пунктов и позиции российских войск.

    В своем ежедневном брифинге МО России отчиталось об уничтожении 170 украинских военных и одного танка на трех направлениях. За минувшие сутки в ДНР и Херсонской области ликвидировано три склада с боеприпасами, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК. Авиация ВКС России в ДНР сбила украинский Су-25, в Запорожской и Харьковской областях уничтожены американские артиллерийская система М-777 и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

    Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта к перемирию в Рождество, чтобы православные верующие могли посетить храмы. Президент Владимир Путин принял предложение, Владимир Зеленский же его отверг.

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