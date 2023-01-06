В Минобороны заявили, что прекратили огонь в отличие от Киева

В Минобороны РФ в сочельник заявили о выполнении поручения Владимира Путина в части прекращения огня по случаю православного Рождества. В то же время в военном ведомстве 6 января посетовали на то, что Киев продолжает обстрелы населенных пунктов и позиции российских войск.

В своем ежедневном брифинге МО России отчиталось об уничтожении 170 украинских военных и одного танка на трех направлениях. За минувшие сутки в ДНР и Херсонской области ликвидировано три склада с боеприпасами, пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК. Авиация ВКС России в ДНР сбила украинский Су-25, в Запорожской и Харьковской областях уничтожены американские артиллерийская система М-777 и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.