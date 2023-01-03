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    В Бразилии похоронили Пеле

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    Трёхкратного чемпиона мира, «короля футбола» Пеле похоронили в бразильском городе Сантосе (штат Сан-Паулу), где начиналась его спортивная карьера. Об этом вечером во вторник, 3 января, сообщает Associated Press.

    Траурная церемония прошла на местном стадионе «Вила Белмиру» и длилась ровно сутки.

    «Фонтанка» писала, что по данным мэрии Сантоса, в прощании с бывшим футболистом приняли участие более 230 тысяч человек.

    Напомним, что легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря на 83-м году жизни. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    О том, что говорили и писали люди из мира футбола и не только после кончины Пеле, читайте в нашем материале.

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