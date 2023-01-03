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    Проститься с Пеле на стадион в Сантосе пришли более 230 тысяч человек

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    Более 230 тысяч человек приняли участие в церемонии прощания с трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле на стадионе города Сантос, где начиналась карьера «короля футбола». Об этом в соцсетях сообщила мэрия бразильского города.

    Само прощание началось в 10:00 (16:00 мск) 2 января и длилось 24 часа.

    Одним из последних проститься с Пеле прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Фонтанка» писала, что легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря на 83-м году жизни. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    О том, что говорили и писали люди из мира футбола и не только после кончины Пеле, читайте в нашем материале.

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