После наезда взбесившейся кареты в центре Петербурга возбуждено дело. Наездника всё ещё ищут

Полиция Центрального района Петербурга нашла квалификацию для того, что произошло 2 января на Дворцовой площади. Но спросить пока не с кого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 января, дело возбуждено по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Главный подозреваемый — мужчина, который решил из пешехода стать наездником накануне около пяти дня.

В результате его действий карета, запряженная двумя лошадьми, понесла прямо в толпу у главной ёлки. Пострадали трое — отец с двумя детьми. Всех госпитализировали, но в больнице к утру 3 января оставалась только 9-летняя девочка с травмой ноги.