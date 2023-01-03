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    После наезда взбесившейся кареты в центре Петербурга возбуждено дело. Наездника всё ещё ищут

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    Полиция Центрального района Петербурга нашла квалификацию для того, что произошло 2 января на Дворцовой площади. Но спросить пока не с кого.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 января, дело возбуждено по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Главный подозреваемый — мужчина, который решил из пешехода стать наездником накануне около пяти дня.

    В результате его действий карета, запряженная двумя лошадьми, понесла прямо в толпу у главной ёлки. Пострадали трое — отец с двумя детьми. Всех госпитализировали, но в больнице к утру 3 января оставалась только 9-летняя девочка с травмой ноги.

    Сейчас «Д’Артаньяна» активно ищут.

    Возница кареты сбежала с места, но была задержана. У нее были выявлены признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, в связи с чем была привлечена к административной ответственности.

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