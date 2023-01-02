В России за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров

За первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров. Как сообщили 2 января в пресс-службе Минздрава РФ, в результате пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли.



«С началом новогодних каникул мы, к большому сожалению, видим рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем», – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



В связи с этим он призвал всех россиян выбрать ответственное и рациональное поведение.



В Петербурге пожар вечером 1 января унес жизни двух человек. Еще одна женщина погибла утром 2 января.

