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    В России за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров

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    За первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров. Как сообщили 2 января в пресс-службе Минздрава РФ, в результате пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, 56 человек погибли.

    «С началом новогодних каникул мы, к большому сожалению, видим рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем», – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    В связи с этим он призвал всех россиян выбрать ответственное и рациональное поведение.

    В Петербурге пожар вечером 1 января унес жизни двух человек. Еще одна женщина погибла утром 2 января.

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