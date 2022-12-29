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    Иноагенты, биометрия и сроки за осквернение георгиевской ленты. Какие законы подписал Владимир Путин под Новый год

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    Президент РФ Владимир Путин под Новый год подписал новые законы. Согласно данным портала правовой информации, свой автограф глава государства оставил 29 декабря более чем на 85 документах. «Фонтанка» рассказывает о самом главном.

    Запрещен принудительный сбор биометрии

    Теперь в России под запретом принудительный сбор биометрии и любая дискриминация в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Таким людям нельзя будет отказать в услугах. А собирать можно будет только «образец голоса и изображение лица».

    Георгиевская лента – символ воинской славы

    Георгиевскую ленту официально приравняли к символам воинской славы. Вместе с этим предусматривается и ответственность за ее осквернение – штрафы до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

    Упрощение возрастной маркировки

    Школьная литература, а также Библия, Коран, Танах и Ганджур теперь не подлежат возрастной маркировке.

    Уточнение ответственности для иноагентов

    Вносятся поправки, касающиеся административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Так, административная ответственность будет грозить за неисполнение иноагентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса, непредоставление необходимых сведений в уполномоченный орган, несоблюдение предусмотренных законодательством ограничений для иноагентов.

    Уголовная ответственность будет наступать, если человека уже дважды привлекали к «административке» за нарушение порядка деятельности иноагента, например, за распространение материала без соответствующей маркировки. Наказание – до двух лет лишения свободы.

    Регулирование работы такси

    Водителям с непогашенной судимостью и большим количеством неоплаченных штрафов (более трех) теперь нельзя работать в такси. Для работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Регламентируется и разметка машин – автомобили будут отмечены контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше такси предлагается установить фонарь оранжевого цвета.

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