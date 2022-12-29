Иноагенты, биометрия и сроки за осквернение георгиевской ленты. Какие законы подписал Владимир Путин под Новый год

Президент РФ Владимир Путин под Новый год подписал новые законы. Согласно данным портала правовой информации, свой автограф глава государства оставил 29 декабря более чем на 85 документах. «Фонтанка» рассказывает о самом главном.
Запрещен принудительный сбор биометрии
Теперь в России под запретом принудительный сбор биометрии и любая дискриминация в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Таким людям нельзя будет отказать в услугах. А собирать можно будет только «образец голоса и изображение лица».
Георгиевская лента – символ воинской славы
Георгиевскую ленту официально приравняли к символам воинской славы. Вместе с этим предусматривается и ответственность за ее осквернение – штрафы до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Упрощение возрастной маркировки
Школьная литература, а также Библия, Коран, Танах и Ганджур теперь не подлежат возрастной маркировке.
Уточнение ответственности для иноагентов
Вносятся поправки, касающиеся административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Так, административная ответственность будет грозить за неисполнение иноагентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса, непредоставление необходимых сведений в уполномоченный орган, несоблюдение предусмотренных законодательством ограничений для иноагентов.
Уголовная ответственность будет наступать, если человека уже дважды привлекали к «административке» за нарушение порядка деятельности иноагента, например, за распространение материала без соответствующей маркировки. Наказание – до двух лет лишения свободы.
Регулирование работы такси
Водителям с непогашенной судимостью и большим количеством неоплаченных штрафов (более трех) теперь нельзя работать в такси. Для работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Регламентируется и разметка машин – автомобили будут отмечены контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше такси предлагается установить фонарь оранжевого цвета.