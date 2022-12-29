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    В России запретили принудительный сбор биометрии

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой системе обработки биометрических данных граждан. Документ опубликован 29 декабря на портале правовой информации.

    Закон запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи, то есть им нельзя будет отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных. В Госдуме объясняли, что таким образом хотят лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные.

    Собирать можно будет только «образец голоса и изображение лица». Сбор геномной информации запрещен. Сбор биометрии несовершеннолетних можно будет проводить только с согласия родителей.

    Кроме того, россияне смогут отказаться от сдачи биометрии и отозвать данное ранее согласие через «Госуслуги».

    Иностранцам собирать биометрию россиян запрещается, а вся информация может храниться только на территории РФ, передавать ее за границу нельзя.

    Ранее сообщалось, что новый закон обсуждался с Русской православной церковью. В частности, депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что в законопроекте были учтены пожелания патриарха Кирилла о праве человека отказаться от сдачи биометрических данных.

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