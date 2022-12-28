Минцифры РФ планирует расширить список IT-специальностей, по которым положена отсрочка от армии

В России могут расширить перечень IT-специальностей, по которым полагается отсрочка от армии. Об этом 28 декабря заявил глава Минцифры Максут Шадаев.



«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства», — сказал он (цитата по ТАСС). Министр отметил, что сейчас в списке тех, кому положена отсрочка, находится 75 специальностей.



Также Шадаев заявил, что ведомство против и считает вредными какие-либо возможные ограничения на выезд IT-специалистов из России. «Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — подчеркнул глава Минцифры.