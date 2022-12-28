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    Неприличного зайца уберут с центральной площади Мегиона

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    Вызвавшую много вопросов скульптуру зайца уберут с центральной площади города Мегион в ХМАО. Об этом со ссылкой на представителя местной администрации 28 декабря сообщает РИА Новости.

    Собеседник агентства уточнил, что изначально заяц якобы выглядел вполне прилично, однако несколько видоизменил свои формы после того, как его припорошило снегом. При этом исправить фигуру не представляется возможным, уточнили в администрации Мегиона.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в соседнем городе Нижневартовске переделали ещё одну скандальную фигуру — ледяную снегурочку. Позднее стало известно, что подрядчик, установивший её на центральной площади, будет оштрафован на 100 тысяч рублей.

    Фото: Коллаж 86.RU, «ЧП в Нижневартовске» / Vk.com
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    Фото: Коллаж 86.RU, «ЧП в Нижневартовске» / Vk.com

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