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    Aurus возглавил бывший гендиректор Renault в России

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    Новым генеральным директором автомобильной компании ООО «Аурус моторс» назначен Андрей Панков, ранее занимавший аналогичную должность в автоконцерне Renault в России.

    Как отмечается в сообщении, которое 28 декабря цитирует ТАСС, Панков «возьмёт на себя реализацию дальнейших стратегических целей проекта».

    Предыдущим гендиректором Aurus являлся Николай Ходосевич, который возглавил компанию в январе 2022 года.

    Напомним, что в середине мая российские активы группы Renault перешли в госсобственность и были переданы за рубль правительству Москвы. На производстве, принадлежащем французскому автомобилестроителю, теперь выпускают автомобили под брендом «Москвич».

    Также «Фонтанка» писала, что в конце ноября на заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) стартовало серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant.

    Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

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