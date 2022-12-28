Aurus возглавил бывший гендиректор Renault в России

Новым генеральным директором автомобильной компании ООО «Аурус моторс» назначен Андрей Панков, ранее занимавший аналогичную должность в автоконцерне Renault в России.
Как отмечается в сообщении, которое 28 декабря цитирует ТАСС, Панков «возьмёт на себя реализацию дальнейших стратегических целей проекта».
Предыдущим гендиректором Aurus являлся Николай Ходосевич, который возглавил компанию в январе 2022 года.
Напомним, что в середине мая российские активы группы Renault перешли в госсобственность и были переданы за рубль правительству Москвы. На производстве, принадлежащем французскому автомобилестроителю, теперь выпускают автомобили под брендом «Москвич».
Также «Фонтанка» писала, что в конце ноября на заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) стартовало серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant.